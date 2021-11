Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher auf der Baustelle.

Bislang Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende (26.-29. November 2021) unberechtigt Zugang zu einer Baustelle in der Dieselstraße. Sie hebelten vergeblich an einem dort abgestellten Container und verursachten dabei Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Aus einem Toilettencontainer stahlen die Täter zwei Heizkörper im Wert von etwa 300 Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

