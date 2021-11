Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Graffiti am Schulzentrum.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Samstag- und Sonntagmorgen (27.-28. November 2021) zahlreiche Wände, Zäune, Laternen und Spielgeräte auf dem Schulgelände an der Breiten Straße mit Farbe. Dadurch richteten sie Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro an. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

