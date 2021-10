Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Metalldieb auf frischer Tat festgenommen

Bremen (ots)

Güterbahnhof Lüneburg, 23.10.2021 / 11:10 Uhr

Nach Hinweis eines aufmerksamen Anwohners haben Bundespolizisten einen Metalldieb am Güterbahnhof Lüneburg festgenommen. Der 42-jährige Deutsche aus Lüneburg hatte nicht nur 43 zerteilte Kupferrohrstücke in seiner Tasche verstaut, sondern auch die Abdeckung eines in Betrieb befindlichen Gastanks entwendet. Mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls wurde er entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell