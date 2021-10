Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pedelecfahrer kollidiert mit Verkehrszeichen und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Stationär im Krankenhaus behandelt werden musste nun ein 84-Jähriger aus Kleve, nachdem er mit seinem Pedelec gestürzt war. Der Mann war am Donnerstag (30. September 2021) gegen 10:15 Uhr mit seinem Rad auf dem Fahrradweg an der Wiesenstraße unterwegs. Als er auf der Höhe eines Discounters die Straße über eine Verkehrsinsel querte, kollidierte er auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Straßenschild. Der Senior stieß mit dem Kopf gegen die Stange und fiel zu Boden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (cs)

