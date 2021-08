Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210825.1 Itzehoe: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Itzehoe zu einem Diebstahl aus einem Rohbau am Klinikum gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können.

Vermutlich im Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen suchten Unbekannte die Baustelle am Klinikum in der Robert-Koch-Straße auf. Sie begaben sich möglicherweise durch einen Bauzaun in einen am Hang gelegenen Rohbau und stahlen nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt 39 Deckenleuchten von noch nicht bekanntem Wert.

Laut dem Anzeigenden ist es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass der Diebstahl auch während des Tages und während der dortigen Arbeiten erfolgte. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

