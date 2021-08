Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210824.1 Heide: Reifen von Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Vermutlich in der Nacht zum vergangenen Sonntag haben Unbekannte in Heide von einem BMW vier Reifen samt Felge entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 11.45 Uhr, suchten Diebe das Gelände eines Autohauses im Süderdamm auf. Dort begaben sie sich zu einem SUV von BMW und bockten das Fahrzeug auf. Anschließend demontierten die Täter alle vier Reifen mit hochwertigen Felgen. Dabei richteten sie an dem Wagen selbst einen Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro an, der Wert des Stehlguts beläuft sich auf rund 4.800 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

