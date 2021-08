Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210823.7 Glückstadt: Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es in Glückstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen gekommen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen durch den Einsatz einer Hieb- und Stichwaffe, die ein 29-Jähriger gegen ihn richtete.

Kurz vor 01.00 Uhr hielt sich der Geschädigte gemeinsam mit weiteren jungen Leuten auf dem Multifunktionsplatz am Molenkiekergang auf. Plötzlich lief ein ihm bekannter Mann auf ihn zu und verletzte ihn mit einem Schwert und mit Tritten. Der Angegriffene ging dadurch zu Boden, er kam später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die anwesenden Zeugen alarmierten die Polizei, die den 29-Jährigen, vom Ort geflüchteten Täter schließlich an seiner Wohnung vorläufig festnahm. Der Mann war stark alkoholisiert, ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,74 Promille. Da sich der Glückstädter Tatverdächtige in einer körperlich schlechten Verfassung befand, kam auch er vorsorglich in eine Klinik. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Eine Staatsanwältin ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an - dabei entdeckten die Einsatzkräfte unter anderem Hieb- und Stichwaffen und stellten diese neben weiteren Beweismitteln sicher.

Die Ermittlungen der Itzehoer Kripo dauern aktuell noch an. Hintergrund der Attacke könnten vorangegangene Streitigkeiten gewesen sein.

Merle Neufeld

