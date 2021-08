Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210823.5 Itzehoe: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Itzehoe (ots)

Am Sonntagabend hat die Polizei in Itzehoe einen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor versucht hatte, in einen Laden in der Innenstadt einzubrechen. Seinem Komplizen gelang die Flucht, die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an.

Gegen 22.00 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie zwei verdächtige Personen an einem Geschäft in der Wallstraße beobachtet hatte. Offenbar versuchten die Männer, die Tür zu dem Laden aufzubrechen. Als Einsatzkräfte den Ort erreichten, hatten sich die Verdächtigen bereits entfernt - das Öffnen der Tür war ihnen nicht gelungen. Einen der Täter entdeckten Beamte im Rahmen der Fahndung schließlich an der Störschleife. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht in Richtung der Breitenburger Straße, die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Am Stadttheater stellten sie den Davonlaufenden schließlich und legten ihm Handfesseln an. Der 24-Jährige war bereits polizeilich bekannt, ihn brachte eine Streife zum Revier. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Beschuldigten. Er wird sich wegen des versuchten Einbruchs verantworten müssen, die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.

Der an dem Geschäft angerichtete Schaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Merle Neufeld

