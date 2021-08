Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210823.3 Heide: Brand eines Fahrzeugs

Heide (ots)

Nachdem in der Nacht zu heute ein Lieferwagen in Heide zu qualmen begonnen hat, hat die Heider Kripo die Ermittlungen übernommen. Dass der Rauschentwicklung eine Brandstiftung zugrunde liegt, ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 01.30 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie an einem geparkten Fiat Ducato in der Heistedter Straße eine Rauchentwicklung aus dem Inneren festgestellt hatte. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heide griffen unverzüglich ein und beendeten die Rauchentwicklung. Bis dahin hatte der Brand einen Schaden in Höhe von etwa 10.00 Euro verursacht, der Innenraum des Wagens blieb scheinbar unversehrt.

Auch nach Abschluss der Löscharbeiten war die Brandursache unklar, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich des Brandobjektes wahrgenommen haben. Sie sollten sich in Heide bei der Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

