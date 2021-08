Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210823.2 Itzehoe: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Itzehoe einen Müllcontainer angezündet. Das Behältnis brannte komplett nieder, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verantwortlichen des Feuers geben können.

Um 01.10 Uhr ging in der Danziger Straße in Höhe der Hausnummer 2 an einem Wohnhaus ein Container in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe löschte den Brand, der einen Schaden von 500 Euro verursachte.

Eine Suche nach den Verantwortlichen des Feuers verlief negativ. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell