Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Einbruchsdiebstahl in zwei Pkw

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schäferkamp und Conringstraße 26.01.2021, 17.30 Uhr - 27.01.2021, 09.40 Uhr

In der Zeit zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagvormittag wurden die Beifahrerscheiben eines Audis und eines Skodas im Schäferkamp und in der Conringstraße eingeschlagen; das genaue Diebesgut ist bisher noch nicht benannt werden.

Auf einem Grundstück im Schäferkamp schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines vor dem Haus parkenden Pkw ein. Innerhalb des gleichen Zeitraums wurde auch die Beifahrerscheibe eines Skodas eingeschlagen, der auf einer Parkfläche vor einem Wohnhaus in der Conringstraße stand. Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht, müssen die Ermittlungen ergeben. Die eigentliche Tatzeit dürfte in der Dunkelheit gewesen sein. Zeugen, die verdächtige Personen in den Bereichen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Helmstedt unter 05351/521-0 in Verbingung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell