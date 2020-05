Polizei Braunschweig

POL-BS: Wer hat die pinke Piaggio Ape gesehen?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Böcklerstraße 15.05.2020, 0-10 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem auffälligen Fahrzeug.

Bereits am vergangenen Freitag entwendeten Unbekannte ein dreirädriges Kleinkraftrad, das am Straßenrand in der Böcklerstraße geparkt war. Auf Grund seiner auffällig pinken Farbe und einer Werbeaufschrift erhofft sich die Polizei Hinweise, wo die kleine Ape geblieben ist.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat-Süd unter 0531/476-3515 zu melden.

