Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Fahrzeugführer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimker Straße, L 295 27.01.2021, 06.17 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Am Mittwochmorgen kam es in der Zeit zwischen 06.17 Uhr und 06.45 Uhr auf der Nordsteimker Straße, über die Hehlinger Straße, Landesstraße 295, über die Ortschaften Almke, Neindorf und Klein Steimke zu verschiedensten gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Unter anderem wurden ein silbern farbener Touran mit Helmstedter Kennzeichen und ein weißer VW Polo in nicht unerheblicher Weise durch einen unbekannten Fahrzeugführer in einem dunklen Audi gefährdet. Da auf der Gegenfahrbahn starker Verkehr herrschte, dürfte es auch hier zu Auffälligkeiten gekommen sein.

Das verursachende Fahrzeug fuhr kurz vor Erreichen der Ortschaft Ochsendorf auf die A2 in Richtung Berlin davon.

Die Polizei bittet daher, die betroffenen Fahrzeugführer des silbernen VW Touran und des weißen VW Polo sowie weitere Zeugen sich auf der Polizeiwache in Wolfsburg zu melden. Rufnummer: 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell