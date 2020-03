Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Gemeinsame Information der Kreisverwaltung und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss

Betrüger treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf, sind zumeist wortgewandt und erfinderisch. Sie geben sich als Polizisten, Staatsanwälte, Wasserwerker, etc. aus. Aktuell sind in angrenzenden Städten des Rhein-Kreises Neuss Fälle bekannt geworden, in denen Betrüger ihre Masche der aktuellen Situation anpassen. Polizei und Kreisverwaltung warnen daher vor dem neuen Phänomen "Falsche Mitarbeiter von Gesundheitsämtern".

Sofern Unbekannte bei Ihnen zu Hause vorstellig werden, seien Sie grundsätzlich misstrauisch. Lassen Sie die Fremden nicht in die Wohnung, sondern lassen sich den Dienstausweis der Behördenvertreter zeigen.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises teilt mit, dass Mitarbeiter, die ggf. in "Corona-Angelegenheiten" Kontakt zu Ihnen aufnehmen, niemals nach persönlichen Daten (Kontodaten, o.ä.) fragen werden. Sollten Sie am Telefon von Unbekannten nach ihren Vermögensverhältnissen oder dem Aufbewahrungsort von Wertgegenständen befragt werden, seien Sie immer misstrauisch und beenden Sie das Gespräch.

Weitere Informationen zu zahlreichen Betrugsmaschen finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei. In aktuellen Fällen wählen Sie den Notruf 110!

