Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210820.2 Appen: Schussabgabe im Rahmen eines Einsatzes - Folgemeldung zu 210819.6

Appen (ots)

Nach der Schussabgabe im Rahmen eines Einsatzes am gestrigen Abend in Appen laufen die Ermittlungen der Itzehoer Kripo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe auf Hochtouren.

Nähere Erkenntnisse, warum der alkoholisierte 30-Jährige auf offener Straße mit einem Messer unterwegs war, liegen aktuell nicht vor. Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass der Appener bereits im Vorwege einen Bekannten mit einem Messer bedroht hat. Die näheren Hintergründe dieses Vorfalls bleiben zu klären.

Ob bei dem Appener möglicherweise eine psychische Vorerkrankung vorlag, wird geprüft. Die durch den Schuss verursachten Verletzungen machten eine Operation des Mannes erforderlich, Lebensgefahr bestand für ihn zu keinem Zeitpunkt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell