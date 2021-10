Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Katalysator abgetrennt und entwendet

Kleve-Materborn (ots)

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Donnerstag (30. September 2021), 10:15 Uhr, sind unbekannte Täter einen Opel Astra angegangen, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Materborner Allee abgestellt war. Sie trennten den Katalysator von der Abgasanlage des Wagens und entwendeten ihn. Der Fahrzeugbesitzer nahm laute Geräusche beim Starten des Opels wahr und bemerkte so den Diebstahl. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell