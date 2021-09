Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus gescheitert

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte setzten am frühen Freitagmorgen (29. September), gegen 1.45 Uhr, vergeblich dazu an, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Kirchgraben" einzubrechen. Hierzu versuchten sie, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell