Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Barsener Straße ist am Mittwochnachmittag (29. September) ein 70-jähriger Rollerfahrer aus Hamm leicht verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr befuhr er die Barsener Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Etwa in Höhe der Einmündung zur Schultenstraße musste der Kleinkraftfahrer aufgrund eines, die Fahrbahn querenden, Mountainbike-Fahrers eine Vollbremsung einlegen. Dieser war im Begriff, von der westlichen zur östlichen Fahrbahnseite hinüber zu wechseln. Aufgrund des Bremsmanövers kam der Kradfahrer auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Der junge Radfahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Kleinkraftfahrers. Anschließend entfernte sich der etwa 12-jährige, blonde, bisher unbekannte Zweiradfahrer, nachdem ihm der 70-Jährige sein Einverständnis hierzu gegeben hatte. Der Rollerfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise auf die Identität des Radfahrers, der zum Unfallzeitpunkt einen hellgrauen Pullover trug, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

