Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt zwei Maschinenpistolen sicher - Besitzer festgenommen - Langenfeld

Monheim am Rhein - 2103149

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Im Zuge intensiver Ermittlungen gegen einen 36-jährigen italienischen Staatsangehörigen wurden am heutigen Morgen (30. März 2021) in Langenfeld sowie in Monheim am Rhein Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vollstreckt.

Die Durchsuchungsobjekte wurden am frühen Morgen unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten betreten. Auch ein Sprengstoffspürhund befand sich im Einsatz.

In Monheim am Rhein wurden an der Wohnanschrift eines Familienangehörigen des Beschuldigten zwei Maschinepistolen aufgefunden und sichergestellt. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch einen Behördengutachter des Landeskriminalamtes NRW unterliegen die beiden vollautomatischen, funktionsfähigen Schusswaffen dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

Der 36-jährige Beschuldigte wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, festgenommen. Er wird am Mittwoch, 31. März 2021, dem Haftrichter des Amtsgerichts Düsseldorf vorgeführt, welcher über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden wird.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell