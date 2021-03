POL-ME: Verkehrskontrolle wird zu Volltreffer - Polizei zieht 25-Jährigen aus dem Verkehr - Langenfeld - 21030147

Polizei Mettmann

Verkehrskontrolle wird zu Volltreffer - Polizei zieht 25-Jährigen aus dem Verkehr - Langenfeld

Mettmann

Einen Volltreffer haben Beamte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagmittag, 29. März 2021, an der Straße "Hardt" in Langenfeld gelandet. Ein 25-Jähriger hatte ein Fahrzeug unbefugt unter dem Einfluss von Drogen geführt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei dem Beifahrer stellten die Beamten Drogen, im Fahrzeug ein verbotenes Elektroimpulsgerät sicher. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Am Montagvormittag führten Beamte der Bereitschaftspolizei der Stadt Köln im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Straße "Hardt" in Langenfeld durch. Gegen 11:30 Uhr wurden sie auf den Fahrer eines Dodge Ram aufmerksam, als dieser die Kontrollstelle passierte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sollten die Fahrzeugpapiere sowie der Führerschein des Fahrzeugführers überprüft werden.

Der 25-Jährige gab zunächst an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Er konnte den Beamten jedoch den Fahrzeugschein des nicht auf ihn zugelassenen Pick-ups aushändigen und erläuterte, dass er das Fahrzeug mit Einverständnis des Fahrzeughalters, welcher Kunde an der Werkstatt seines Arbeitgebers sei, führen würde.

Die Beamten prüften die Angaben des jungen Mannes und stellten fest, dass der Fahrzeugbesitzer tatsächlich nicht die Erlaubnis für das Führen des Dodge erteilt hatte und somit der Straftatbestand der "unbefugten Ingebrauchnahme" (§248b StGB) erfüllt war. Weitere Ermittlungen vor Ort erklärten ebenfalls, warum der 25-Jährige keinen Führerschein vorweisen konnte: Die Fahrerlaubnis war bereits vor längerer Zeit wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingezogen worden.

Im Rahmen der andauernden Verkehrskontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum des Fahrzeugführers. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Bevor der Fahrzeugführer zu weiteren Beweiszwecken zur Polizeiwache Langenfeld gebracht werden konnte, wurden bei ihm ein in der Hosentasche griffbereit getragenes Einhandmesser sowie im Fahrzeuginnenraum ein ebenfalls griffbereit abgelegtes Elektroimpulsgerät aufgefunden und sichergestellt. Beide Gegenstände unterliegen dem Waffengesetz und dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.

Auch der Beifahrer, der 51-jährige Vater des Beschuldigten, wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle überprüft. Bei ihm wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Der 25-jährige Beschuldigte wurde zur Polizeiwache Langenfeld gebracht. Zu weiteren Beweiszwecken wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Konzentration des Drogengehaltes im Blut angeordnet und durchgeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der kriminalpolizeilich bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getretene 25-Jährige von der Polizeiwache Langenfeld entlassen.

Der junge Mann wird sich nun wegen zahlreicher Delikte verantworten müssen: Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell