Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus PKW

Handtasche vom Beifahrersitz entwendet

Goch (ots)

Am Donnerstag (30. September 2021) nutzte ein unbekannter Täter gegen 17:15 Uhr nur einen kurzen Moment der Unachtsamkeit, um Beute zu machen. Während eine Gocherin ihren Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Klever Straße zurückbrachte, schnappte sich der unbekannter Täter ihre Handtasche vom Beifahrersitzt ihres unverschlossenen Wagens. Als sie zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Tasche. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

- Achten Sie beim Öffnen Ihres Autos auf Personen in der Nähe. - Lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt im unverschlossenen Fahrzeug, selbst wenn Sie das Fahrzeug beladen oder nur um das Fahrzeug herumgehen. - Verschließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich beim Beladen, so dass nur die Tür geöffnet ist, an der Sie Ihre Einkäufe einladen. - Ist ein Verschließen nicht möglich, so halten Sie Ihre Wertgegenstände, wie Portemonnaie und Handy, im Blickfeld oder legen Sie sie gar nicht erst ab - Achten Sie bei Zentralverriegelungen darauf, dass die Diebe nicht bereits unbemerkt eine Tür geöffnet haben (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell