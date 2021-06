Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 19-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Meppen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Süd-Nord-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Börger wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 5.30 Uhr mit seinem Audi 80 in Richtung Rühlerfeld unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Audi schleuderte nach links von der Fahrbahn, blieb im angrenzenden Graben liegen und fing Feuer. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, musste aber später schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto brannte vollständig aus. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Meppen und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz.

