BPOL-HB: Nach Pärchenstreit zusammengeschlagen: Zivilcourage überschritten?

Bremen / Oldenburg, 17.10.2021

Zwei unbekannte Männer werden beschuldigt, einen 32-jährigen Mann im Bremer Hauptbahnhof zusammengeschlagen zu haben. Zuvor soll der 32-Jährige in einen Streit mit seiner alkoholisierten Freundin geraten sein. Als die Passanten dazu kamen und den Mann wegdrängten, eskalierte die Situation. Allerdings sorgte das alkoholisierte Pärchen noch in derselben Nacht im Oldenburger Hauptbahnhof für einen weiteren Einsatz der Bundespolizei.

Zum ersten Einsatz am Sonntagabend im Bremer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei Videoaufnahmen ausgewertet. Demnach kam das Pärchen gegen 22:45 Uhr vom Festplatz der Bürgerweide in den Hauptbahnhof. Die Frau wurde vom 32-Jährigen im Verlauf eines Streits an die Wand gedrückt. Als sich die beiden unbekannten Männer einmischten, kam es zu Schubsereien und Tritten, worauf der 32-Jährige in den SPAR-Markt im Bahnhofstunnel flüchtete. Dort soll er von den beiden Unbekannten zusammengeschlagen worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass sie zunächst couragiert eingriffen, aber statt des Festhaltens und Übergabe an die Bundespolizei den Mann zusammenschlugen. Die ärztliche Behandlung lehnte er ab und wurde entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet unter 0421/16299-777 um Zeugenhinweise zur Ermittlung der beiden unbekannten Männer aus dem SPAR-Markt:

1: Ca. 25 - 30 Jahre alt, südländischer Typ, untersetzte Figur, auffällige schwarze Steppjacke mit sehr großem schwarz-weiß-kariertem Kapuzenkragen, schwarzes NIKE-Shirt, auffällige schwarz-weiße Sportschuhe. 2: Ca. 20 - 25 Jahre alt, schlank, weißes Kapuzenshirt, schwarz-weiß-braun karierte Jacke, darüber eine Umhängetasche mit schwarz-rot-schwarz-gestreiftem Trageriemen, dunkles Käppi.

Weiterer Einsatz in Oldenburg:

Anschließend fuhr der 32-jährige Deutsche aus Oldenburg zusammen mit der 34-jährigen Freundin mit dem Zug heim. Im Oldenburger Bahnhof angekommen, beschäftigte er erneut die Bundespolizei - dieses Mal jedoch als Beschuldigter: Er soll der 34-Jährigen das Handy gestohlen haben, worauf Zeugen die Polizei anriefen. Bundespolizisten stellten den Mann am Oldenburger ZOB, der dann das Handy zurückgab. Gestohlen wurde angeblich auch eine EC-Karte, die bei seiner Durchsuchung nicht gefunden wurde. Mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls wurde er entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell