Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Lemgo. Katalysatoren gestohlen.

Lippe (ots)

Diebe stahlen in den letzten Tagen mehrere Katalysatoren aus Fahrzeugen in Lemgo und in Lage. Auf dem Außengelände einer Werkstatt in der Alkenbrede in Lemgo-Lieme gingen die Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (27.-29. November 2021) drei dort abgestellte Fahrzeuge an. Sie trennten jeweils den Katalysator ab. In Lage waren sie in der Nacht von Sonntag auf Montag (28.-29. November 2021) aktiv. Die Täter schnitten den Katalysator eines 3er-BMWs älteren Baujahres ab. Der Besitzer hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der Gasstraße abgestellt. Ihre Beobachtungen zu beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

