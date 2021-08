Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Visbek - Einbruchsversuch in Gartenhaus

Am Montag, 23. August 2021, 22.00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück eines Wohnhauses in der Rechterfelder Straße. Hier versuchten sie ein vor dem Wohnhaus stehendes Gartenhaus aufbrechen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Dinklage - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 18. August 2021, zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Herrenrad der Marke KTM, welches an der Bushaltestelle Höner Ring/Höner Schulweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 15. August 2021, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damenrad der Marke City Bike Telefunken, welches bei einem Freibad in der Straße In der Wiek stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 21. August 2021, 17.00 Uhr und Sonntag, 22. August 2021, 10.00 Uhr, versuchten unbekannte Personen in einen Pkw einzudringen, der an der Friedenstraße parkte. Das Schloss des Kofferraumes wurde dabei beschädigt, ins Fahrzeuginnere konnten sie jedoch nicht eindringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Unbekannte entfernen Wahlplakat

Am Samstag, 21. August 2021, entfernten bislang unbekannte Personen ein Wahlplakat bzw. Banner in der Kroger Straße, welches zwischen einem Wegehinweisschild und einem Baum befestigt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Wahlplakate entfernt

In der Nacht von Samstag, 21. August 2021, 20.00 Uhr und Sonntag, 22. August 2021, 10.00 Uhr, entfernten bislang unbekannte Personen ca. 80 Wahlplakate einer Partei im gesamten Stadtgebiet Dinklage. Aufgrund der hohen Anzahl geht die Polizei davon aus, dass hierfür auch ein Fahrzeug und eine Steighilfe genutzt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 23. August 2021, um 10.55 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher die Straße An der Bundesstraße mit einem Kleinkraftrad in Richtung Steinfeld mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h. Da er die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt, wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 23. August 2021, um 17.20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Holdorf die Große Straße mit einem E-Scooter. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 23. August 2021, um 15.04 Uhr befuhr ein 37-Jähriger die Straße Bokern mit einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad mit abgelaufenem Kennzeichen aus dem Jahr 2018 und ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 23. August 2021, 12.00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit einem E-Scooter die Ravensberger Straße obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 23 August 2021, 10.23 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw die St.-Florian-Straße. Eine hinter ihm fahrende 54-jährige Frau aus Vechta fuhr mit ihrem Pkw auf sein Fahrzeug auf, wobei sich der Diepholzer leicht verletzte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 23. August 2021, 16.40 Uhr bis 17.10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes in der Münsterstraße in Vechta. Beim Rangieren kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW. Der/Die Unfallverursacher*in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 23. August 2021, um 17.35 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta auf der Antoniusstraße in Richtung Stadtmitte, als er ins Taumeln geriet und stürzte. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

Im Tatzeitraum Freitag, 20. August 2021, 17.00 Uhr, bis Samstag, 21. August 2021, 17:00 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack an einem Citroen C3 Picasso, welcher in der Große Straße stand. Der Lackkratzer erstreckt sich von der Motorhaube ausgehend, über die gesamte Fahrzeugseite (Beifahrerseite) bis hin zur Heckklappe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 21. August 2021, um 14 Uhr, übersah ein 59-jähriger Autofahrer aus Damme beim Abbiegen in Straße Am Stickteich eine 57-jährige Autofahrerin aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine 58-jährige Mitfahrerin des Dammers wurde leicht verletzt.

