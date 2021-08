Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld - Zwei Fälle von Fahren ohne Führerschein und zwei Fälle von Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Durch die Polizei Alfeld wurden in den letzten Tagen diverse Verkehrsstraftaten festgestellt und zur Anzeige gebracht:

Bereits am Donnerstag, den 12.08.2021 gegen 17:00 Uhr wurde ein 19-jähriger Hannoveraner in der Bahnhofstraße in Alfeld kontrolliert. Der Hannoveraner führte einen sogenannten E-Scooter. Für diesen E-Scooter lag kein gültiger Versicherungsschutz vor. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Hannoveraner eingeleitet.

Am Sonntag, den 15.08.2021 wurde um 20:50 Uhr in der Bachstraße in Freden ein weiterer Versicherungsverstoß mit einem E-Scooter festgestellt. Ein 34-jähriger Einwohner aus Freden konnte ebenfalls keinen gültigen Versicherungsschutz für den geführten E-Scooter nachweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Alfeld weist im Zusammenhang mit diesen beiden Fällen eindringlich auf die Versicherungspflicht solcher Kraftfahrzeuge hin. Die finanziellen und rechtlichen Folgen bei einem Verkehrsunfall ohne gültigen Versicherungsschutz können sowohl für den Fahrer des E-Scooters als auch für etwaige Unfallgegner gravierend sein.

Neben den Versicherungsverstößen stellte die Polizei Alfeld in den Abendstunden des 15.08.2021 zwei weitere Verkehrsstraftaten fest:

Gegen 21:50 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem Kleinwagen aus Neustadt am Rübenberge die B3 in Gerzen in Richtung Hannover. Nach dem Hinweis eines Zeugen wurde die junge Dame einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sie über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Kurz vor Mitternacht wurde ein weiterer Autofahrer ohne Führerschein festgestellt. In der Glenetalstraße in Brunkensen wurde ein 20-Jähriger als Fahrer eines schwarzen Seats kontrolliert. Der Fahrer verfügt über keine gültige Fahrerlaubnis. Auch in diesem Fall erwartet den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde durch die Beifahrerin mit einem gültigen Führerschein fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell