Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - VW T4 gestohlen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 12:00 Uhr einen VW T4 Mutivan eines Sarstedters gestohlen. Das silberne Fahrzeug mit Erstzulassung 2003 stand auf dem offenen Hof eines Einfamilienhauses in der Voss-Straße. Auffallend ist, dass das Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt ist. Außerdem ist die Blende des rechten Außenspiegels defekt und das VW-Logo fehlt an der Heckseite. Der Schaden wird auf ca. 14000 Euro geschätzt. Zeugen, die auffällige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

