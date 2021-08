Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Motorhaube großflächig zerkratzt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) Am Samstag, den 14.08.2021, zwischen 10:20 Uhr und 11:00 Uhr, wurde die Motorhaube eines Pkw großflächig zerkratzt. Der Fahrer eines Autotransporters machte zu dieser Zeit eine Pause auf dem Gelände der Esso Tankstelle in der Frankenstraße. Auf dem Auflieger standen hintereinander zwei Pkw und ein Motorrad. Als der Fahrer nach einer knappen Dreiviertelstunde zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er die Beschädigungen an dem in der Mitte stehenden schwarzen Pkw Opel fest. Die anderen Fahrzeuge waren unbeschädigt. Der Transporter stand zum Tatzeitpunkt in der Nähe zum Verkaufsgebäude. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter Tel. 054121-9390 in Verbindung zu setzen.

