Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Unfall

Hildesheim (ots)

Harsum/Asel - (jb) Am Freitag, gg. 22.10 Uhr kam es an der Kreuzung B494/ Ortseinfahrt Asel zu einem Verkehrsunfall, dessen Ergebnis eine leichtverletzte Person war. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Algermissener mit einem BMW die B494 aus Richtung Harsum in Richtung Hildesheim. An der Kreuzung B494/Borsumer Str. fuhr dieser vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung ein, während die Ampel bereits auf Rot umgesprungen war. Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Harsumer, der zunächst an der Ampel der Borsumer Str. in Asel warten musste, bei grün in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der algermissener Fahrzeugführer leicht verletzt. Er wurde vorsorglich ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell