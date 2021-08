Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld - Heckenbrand in Alfeld Ortsteil Limmer

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Am 14.08.2021 gegen 17:55 Uhr geriet im Ortsteil Limmer im August-Wedekind-Ring aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Gartenlaube über. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein nennenswerter Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Während der Löscharbeiten entzündete sich durch Funkenflug eine weitere angrenzende Hecke sowie ein Haufen mit getrocknetem Grünschnitt. Aufgrund des unkontrollierten Funkenfluges wurde ein weiterer Löschzug alarmiert. An dem Einsatz waren insgesamt die Ortsfeuerwehren der Ortsteile Limmer, Dehnsen, Brunkensen und Alfeld beteiligt. Die Polizei Alfeld hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise zur Brandursache unter der Telefonnummer 05181-9116-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell