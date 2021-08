Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Am Freitag, den 13.08.2021, ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Wülfinger Straße in 31008 Elze ein Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia und ein 63-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhren hintereinander die Wülfinger Straße von der B3 kommend in Richtung Elze. Auf Höhe der Straße "Am Steinbruch" habe die 55-jährige Elzerin nach links abbiegen wollen. Hierbei sei es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel des 63-jährigen Elzers auf die Seite gedreht. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der 63-Jährige wurde zudem schwer an seiner Hand verletzt. Am Pkw der 55-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden. Sie selbst erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Polizei Elze geführt und dauern derzeit noch an. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei Elze auch die Feuerwehr Elze, zwei Rettungswagen und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

