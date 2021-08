Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Fahrraddiebstähle

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Drei Fahrräder wurden aus dem Fahrraduntertand am Bahnhof Sarstedt entwendet. Ein mit einem Seilkettenschloss gesichertes MTB der Marke Ghost in schwarz wurde am Freitag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 19.45 Uhr, entwendet. Ein weiteres weißes Damenrad wurde einer Sarstedterin zwischen Freitag 22.00 Uhr und Samstag, 0.05 Uhr gestohlen. Auch dieses war mit einem Kettensschloss gesichert. Das letzte Fahrrad, ein MTB der Marke Bulls in schwarz, wurde ebenfalls in der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr- Samstag 12:50 gestohlen. Dieses Fahrrad stand jedoch auf dem Fahrradständer am Rondell vor dem Mutterhaus. Die Fahrräder hatte einen geschätzten Wert von jeweils 150 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell