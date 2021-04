Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen bei Fahrzeugkontrolle

Aachen (ots)

Am gestrigen Abend (19.04.2021) gegen 23.15 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw am Kaiserplatz, der mit zwei Personen besetzt war. Schon bei der Ansprache des Fahrers bemerkten die Beamten den intensiven Marihuana-Geruch im Fahrzeug. Auf diesen angesprochen, händigte der 22-jährige Fahrer den Beamten ein Tütchen mit Marihuana aus. Die anschließende Durchsuchung beider Personen und des Fahrzeugs brachte weitere Drogen und darüber hinaus Bargeld im unteren vierstelligen Bereich zu Tage. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und das Bargeld. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

