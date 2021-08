Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Versuchter Diebstahl von Pedelecs

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) Mit Hilfe eines Sarstedters Bürgers konnte am Samstagmorgen der Diebstahl von zwei E-Bikes verhindert werden. Der 42-jährige aus der Bruchgrabenstraße vernahm gg. 02.15 Uhr die Alarmanlage seines Fahrrades. Beim Öffnen seines Fensters hörte er verdächtige Geräusche aus Richtung des Nachbarhauses. Kurz darauf sah er zwei Personen, die mit zwei Fahrrädern in Richtung Bürgerpark weggingen. Kurz darauf erschienen sie wieder und gingen kurz darauf wieder mit zwei weiteren Fahrrädern in gleicher Richtung weg. Die von ihm zwischenzeitlich angerufenen Polizei erschien kurz darauf, konnte die beiden Personen jedoch trotz intensiver Fahndung nicht mehr antreffen. Dafür jedoch eines der entwendeten Pedelecs, welches am Garagenhof des Hauses abgestellt war. Kurz darauf konnte im Bürgerpark ein zweites Pedelec auf einem Zuweg zwischen Garagenhof und Bürgerpark vorgefunden werden. Beide Eigentümer konnten bereits ermittelt werden. Ob es sich bei den anderen beiden Fahrrädern, mit denen die Täter weggingen, ebenfalls um Diebesgut oder um deren Eigentum handelte, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Laut dem Zeugen soll sich bei den beiden Tätern um Männer gehandelt haben. Einer der Täter soll eine kurze Orange Hose und ein dunkles Oberteil, der andere eine ¾- Hose und ebenfalls ein dunkles Oberteil getragen haben. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Sarstedt. Auch mögliche weitere Geschädigte, denen in diesem Bereich ihr Fahrrad entwendet wurde, mögen sich bitte bei der Polizei Sarstedt melden. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell