Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kat-Diebstähle in Hildesheim, drei Festnahmen

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) In der Nacht vom Samstag zu Sonntag kam es im Bereich Marienburger Höhe zu mehreren Katalysatordiebstählen. Ein Anwohner der Lübecker Straße bemerkte drei Männer, die sich auffällig an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Kurz darauf fuhren die Personen mit einem Fahrzeug weg. Der Zeuge meldete sich gleich darauf bei der Polizei. Aufgrund dieses Hinweises konnte das Fahrzeug noch in Tatortnähe durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei gestoppt werden. Im Fahrzeug konnten drei Katalysatoren sowie diverses Werkzeug festgestellt und anschließend sichergestellt werden. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnten im Nahbereich zwei Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen die Katalysatoren entwendet wurden. Die drei Männer im Alter von 43, 37 u. 31 Jahren, die nach bisherigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügen, wurden festgenommen und befinden sich im Gewahrsam der Polizei Hildesheim. Es wird am 16.08. nachberichtet.

