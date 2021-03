Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsinsel überfahren

53949 Dahlem-Baasem (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (5.35 Uhr) befuhr eine 26-jährige Niederländerin mit ihrem Pkw mit Anhänger die Bundesstraße 51 von Trier nach Blankenheim. Nach eigenen Angaben erkannte sie eine Verkehrsinsel in Höhe der Kiesgrube Schmidtheim zu spät und fuhr über diese hinweg. Dabei beschädigte sie ein Verkehrszeichen und beide Frontairbags in ihrem Fahrzeug lösten aus. Ein Rettungswagen brachte die Niederländerin in ein Krankenhaus.

