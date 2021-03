Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Strohmiete abgebrannt

53894 Mechernich-Wachendorf (ots)

Zu einem Strohmietenbrand rückte die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen (3 Uhr) in der Nähe des Rißdorfer Weges aus. Unbekannte hatten offenbar die Strohlagerstätte in Brand gesetzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Strohmiete bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr ließ die Strohmiete kontrolliert abbrennen.

In einer Entfernung von zirka 100 Meter stand plötzlich eine drei Meter, aus trockenem Astwerk bestehende Hecke in Brand. Diese wurde durch die Feuerwehr umgehend gelöscht. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell