POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Scheibe an Wettbüro eingeschlagen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag schlug ein Unbekannter die Scheiben eines Wettbüros in Heilbronn ein und hinterließ einen Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Gegen 0.45 Uhr näherte sich die unbekannte Person dem Gebäude in der Olgastraße an der Ecke zur Südstraße und schlug mit einem Gegenstand auf die drei Fensterscheiben des Wettbüros ein. Danach flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Olgazentrum. Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Bad Rappenau: Opel-Fahrerin bei Unfall verletzt

Auf der Kreisstraße zwischen Bad Rappenau-Bonfeld und Heilbronn-Kirchhausen wurde am Freitagmorgen die Fahrerin eines Opels verletzt. Die Frau geriet mit ihrem Wagen gegen 9.50 Uhr vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in den Grünstreifen und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Opel überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Verletzte wurde von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Höhe des am Fahrzeug entstandenen Schadens ist noch unklar.

Heilbronn: Wer machte sich am fremden Auto zu schaffen?

Aus dem Fahrzeug einer 20-Jährigen stahl eine unbekannte Person mehrere Gegenstände und warf andere einfach auf die Straße. Der Wagen stand am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr auf einem Parkplatz in der Waiblingerstraße. In dieser Zeit öffnete die unbekannte Person den Wagen und stahl Wertsachen, technische Geräte und Bargeld aus dem Auto. Andere, weniger wertvolle, Gegenstände, die sich vorher im Fahrzeug befunden hatten, wurden vom Unbekannten einfach auf die Straße geworfen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

