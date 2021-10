Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/ -Botnang/ -Möhringen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag (30.09.2021) bis Sonntag (03.10.2021) in zwei Wohnungen an der Schwarzwaldstraße und Leharstraße eingebrochen. An der Harmstraße blieb es bei einem Versuch. Bei der Wohnung an der Schwarzwaldstraße hebelten die Täter in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr bis Sonntag 02.00 Uhr die Wohnungstüre im Obergeschoss auf. Sie stahlen einen PC im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Leharstraße verschafften die Täter sich am Samstag zwischen 15.20 Uhr und 21.50 Uhr gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung, indem sie das Küchenfenster aufhebelten. Sie öffneten und durchwühlten sämtliche Schubladen, stahlen ersten Ermittlungen zufolge aber nichts. An der Harmstraße scheiterten die Täter bei ihrem Versuch. Zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr und Samstag, 08.00 Uhr versuchten sie die Türe einer Wohnung im ersten Obergeschoss aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

