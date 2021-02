Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar für die Zeit von Freitag, 12.02.2021, 12:00 Uhr, bis Samstag, 13.02.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Goslar - Oker, Brand einer Gartenhütte

Am Samstag, 13.02.2021, gegen 04:50 Uhr, wird der Polizei Goslar ein Feuer im Bereich Am Gelmkebach mitgeteilt. Vor Ort wird eine brennende Gartenhütte festgestellt. Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr aus Goslar und Oker löscht das Feuer. An der Gartenhütte entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.

