POL-S: In Firma und Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (01.10.2021 bis 03.10.2021) an der Kölner Straße in eine Schule und ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 06.00 Uhr, ein Fenster der Schule ein. Im Gebäudeinneren brachen sie mehrere Türen auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er gegen 06.00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Gebäude wahrgenommen hatte. Ebenfalls unbekannte Täter schlugen im Zeitraum zwischen Samstag, 13.30 Uhr und Sonntag, 09.45 Uhr, das Fenster eines Firmengebäudes ein. Im Gebäude durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen Wechselgeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

