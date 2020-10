Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Unfall mit Feuerwehrfahrzeug ---

Diepholz (ots)

An der Kreuzung Nordumgehung Syke / Syker Straße wurde heute gegen 10.30 Uhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug der Feuerwehr schwer verletzt.

Ihr Pkw kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Drehleiterfahrzeug der Syker Feuerwehr. Dieses war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einer Alarmauslösung und befuhr die Nordumgehung in Richtung B 6. Die 59-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Syker Straße kommend in die Nordumgehung einbiegen und übersah dabei die Feuerwehr. Sie musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 64-jährige Fahrer der Feuerwehr-Drehleiter versuchte noch auszuweichen, geriet dabei aber gegen die Lichtzeichenanlage. Am Pkw und der Drehleiter, sowie auch an der Lichtzeichenanlage, entstand teils erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

