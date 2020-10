POL-DH: --- Diebstahl von Baumaschinen in Sulingen - Ohne Führerschein und unter Drogen in Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Diebstahl von Baumaschinen in Sulingen - Ohne Führerschein und unter Drogen in Diepholz

Diepholz

Sulingen - Diebstahl von Baumaschinen

In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Sulingen, Stadt, an der Diepholzer Straße gewaltsam einen Baucontainer auf. Aus dem Baucontainer entwendeten sie Arbeitsmaschinen im Wert von ca. 2900.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Ohne Führerschein und unter Drogen

Einen 26-jährigen Diepholzer konnte die Polizei am Donnerstag gegen 16.55 Uhr in der Prinzhornstraße stoppen. Der 26-Jährige war ohne Führerschein mit seinem Pkw unterwegs. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Von dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe genommen und der Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt.

