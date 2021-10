Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lederjacke geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen (01.10.2021) die Lederjacke eines 52-Jährigen geraubt. Der Unbekannte sprach den 52-Jährigen gegen 04.00 Uhr im Bereich des Treppenabganges zur Stadtbahnhaltestelle Rathaus an und forderte Bargeld von ihm. Als der 52-Jährige nicht darauf einging, schlug der Unbekannte ihm mehrfach ins Gesicht und raubte dessen Lederjacke. Nachdem sich ein Passant eingemischt hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Hauptstätter Straße. Das Opfer beschrieb den Räuber als etwa 180 Zentimeter großen und zirka 30 bis 35 Jahre alten Mann mit dunklen kurzen Haaren. Er soll ein nordafrikanisches Aussehen haben und mit einem hellen, beigefarbenen Oberteil bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

