Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilenhaus

Goch (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag 29.05.2021 in der Zeit von 01:28 Uhr bis 02:10 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hevelingstraße ein. Die Räume wurden von den Tätern nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden nach ersten Erkennntissen ein Laptop der Marke HP sowie ein Tablet der Marke Apple. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter der Telefonnummer 02823-1080.

