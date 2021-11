Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Schuckenbaum. 39-Jähriger gerät in den Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Drei beteiligte Fahrzeuge und zwei verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17:30 Uhr auf der Schackenburger Straße ereignet hatte. Ein 39-jähriger Mann aus Leopoldshöhe fuhr mit seinem Skoda in Richtung Heipke, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Eine 59-Jährige aus Lemgo, die in Richtung Pottenhausen fuhr, konnte ihren Peugeot noch nach rechts in den Straßengraben lenken. Der Skoda touchierte den Peugeot am Heck. Anschließend stieß der Skoda frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 62-jährigen Detmolders zusammen. Der 39-Jährige sowie die 59-Jährige verletzten sich leicht. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in Kliniken gefahren. Alle Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell