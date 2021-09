Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

ein verletzter Radfahrer

Koblenz, Stadtteil Pfaffendorf (ots)

Am 06.09.2021, gegen 17 Uhr, kam es an der Einmündung Emser Straße / Seifenbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein Radfahrer, von der Pfaffendorfer kommend, verlor beim Abbiegevorgang von der abschüssigen Emser Straße nach links in die Seifenbachstraße, aus bis dato nicht abschließend geklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte infolge mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Der Radfahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere- aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Am geparkten bzw. vom Radfahrer touchierten PKW entstand Sachschaden. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis ca. 18 Uhr.

