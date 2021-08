Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Roller entwendet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winterbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beging am Freitag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 2 Uhr eine Unfallflucht. Er kam beim Befahren der Bussardstraße vom Fahrbahnverlauf ab und prallte gegen einen geparkten Pkw Opel. Danach flüchtete er und hinterließ ca. 500 Euro Fremdschaden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Schorndorf: Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Freitag versuchten Einbrecher in der Rudersberger Straße in eine dortige Bäckerei einzubrechen. An dem Gebäude des Discounters, in dem sich die Bäckereifiliale befindet, wurde an einem Fenster entsprechende Aufbruchsspuren zu Geschäftsbeginn am Freitagmorgen festgestellt. Das Fenster hielt jedoch der Gewalteinwirkung stand, sodass die Täter nicht ins Gebäude einsteigen konnten. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Roller entwendet

In der Nacht auf Freitag gegen 1:10 Uhr entwendeten zwei bisher unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Cannonstraße einen Motorroller im Wert von etwa 450 Euro. Am blauen Roller vom Hersteller Generic waren die Versicherungskennzeichen 502 MDP (2021) angebracht. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Zweirades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag wurde ein in der Boschstraße geparkter Renault zerkratzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

