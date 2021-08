Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Satteldorf: LKW-Fahrer nach gefährlichem Fahrmanöver in Haft

Aalen (ots)

Satteldorf: LKW-Fahrer nach gefährlichem Fahrmanöver in Haft Zeugen meldeten am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr der Polizei einen auffällig fahrenden LKW auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/ Jagst positionierte sich mit eingeschaltetem #Sondersignal am Ausgang des Parkplatzes Bronnholzheim-Süd, um dort den LKW aufzugreifen und einer Kontrolle zu unterziehen.

Als erkennbar war, dass der LKW auf den Parkplatz einfuhr, setzten die eingesetzten Beamten mit ihrem Streifenwagen zurück, um den LKW anzuhalten. Als der LKW-Fahrer dies erkannte, beschleunigte er seinen LKW stark und fuhr auf den Streifenwagen zu. Der Fahrer des Streifenwagens erkannte die Gefahr, beschleunigte diesen ebenfalls stark und lenkte das Fahrzeug nach links auf die Grünfläche zur Autobahn hin. Der LKW-Fahrer bremste seinen LKW dann ab und das Fahrzeug kam zum Stehen. Nur durch die schnelle Reaktion des Polizeibeamten am Steuer des Streifenwagens konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Beamten mussten den 32-jährigen Fahrer unter Einsatz von unmittelbarem Zwang aus dem Führerhaus des LKW holen. Hiergegen sperrte dieser sich, so dass er letztlich mit Handschließen geschlossen werden musste. Ihm wurde der Gewahrsam erklärt. Eine Blutentnahme wurde ebenfalls unter heftiger Gegenwehr des 32-Jährigen durchgeführt.

Am Donnerstag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen aufgrund seines Fahrverhaltens einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ #Haftbefehl. Der LKW-Fahrer wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell