POL-REK: 211018-5: Alkoholisierter Zweiradfahrer mit Motorroller gestürzt - Blutprobe

Brühl (ots)

Fahrer steht zudem im Verdacht das Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben

Bei einem Alleinunfall in Brühl-Heide ist am Samstagnachmittag (16. Oktober) der Fahrer (56) eines Kleinkraftrads leicht verletzt worden. Polizisten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Daher ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Da die Beamten in der Jacke des Unfallfahrers auch noch Drogen fanden, muss er sich neben des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nach ersten Ermittlungen war der 56-Jährige gegen 13.15 Uhr auf seinem Motorroller auf der Luxemburger Straße in Richtung Hürth unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße nach rechts abbiegen wollte, soll er ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Ein Notarzt versorgte die Verletzungen des Mannes noch an der Unfallstelle. (he)

